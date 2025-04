Finale Emilia il comandante dei Vigili positivo all’alcoltest | multa e patente ritirata ora rischia pure sanzioni disciplinari

positivo, facendo scattare la multa e il ritiro della patente. Niente di particolarmente sorprendente, se non fosse per un dettaglio: l’uomo in questione, scrive il Corriere di Bologna, è Fabio Ferioli, comandante della polizia locale di Finale Emilia, in provincia di Modena.La bevuta al bar e la patente ritirataFerioli è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri, che prima gli hanno chiesto i documenti e poi lo hanno sottoposto all’alcoltest. L’uomo, che non era in servizio ma indossava ancora la divisa, si era messo al volante pochi minuti prima, appena uscito da un bar. Leggi su Open.online Nella mattinata di martedì 22 aprile, i carabinieri di Cento (Ferrara) si trovano sul ciglio della strada per effettuare alcuni controlli. Tra gli automobilisti fermati e sottoposti ad alcoltest ce n’è uno che risulta, facendo scattare lae il ritiro della. Niente di particolarmente sorprendente, se non fosse per un dettaglio: l’uomo in questione, scrive il Corriere di Bologna, è Fabio Ferioli,della polizia locale di, in provincia di Modena.La bevuta al bar e laFerioli è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri, che prima gli hanno chiesto i documenti e poi lo hanno sottoposto. L’uomo, che non era in servizio ma indossava ancora la divisa, si era messo al volante pochi minuti prima, appena uscito da un bar.

Cosa riportano altre fonti

Patente ritirata al comandante della Locale di Finale Emilia, positivo all'alcoltest - Nei controlli stradali messi in atto dai Carabinieri di Cento, martedì scorso, è finito anche un automobilista particolare. I militari, infatti, hanno fermato l'auto su cui viaggiava il comandante della Polizia Locale di Finale Emilia, dopo la pausa pranzo trascorsa in un locale di Alberone di... 🔗modenatoday.it

Dilagano le baby gang di stranieri. Agguato fuori da scuola a Finale Emilia - I tre, già in un recente passato, avevano minacciato gli studenti alla fermata delle corriere della scuola, chiedendo soldi 🔗imolaoggi.it

Basket, Reggio Emilia crolla nel finale con Tenerife in Champions League - Si è appena conclusa al Palabigi di Reggio Emilia la sfida valevole per il quarto turno degli “ottavi di finale” della Basketball Champions League e in campo è scesa l’Unahotels Reggio Emilia e il La Laguna Tenerife. Un match fondamentale per gli emiliani, che contro la formazione spagnola imbattuta volevano conquistare un successo di spicco e mettere quasi al sicuro la qualificazione ai quarti di finale. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Finale Emilia, il comandante dei Vigili positivo all'alcoltest: multa e patente ritirata, ora rischia pure sanzioni disciplinari; Patente ritirata al comandante della Locale di Finale Emilia, positivo all'alcoltest; Positivo all’alcoltest: patente ritirata al comandante della polizia locale di Finale Emilia; Luigi Scannapieco è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Cavezzo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Positivo all’alcoltest: patente ritirata al comandante della polizia locale di Finale Emilia - L’uomo è stato sottoposto a controlli dai carabinieri di Cento, nel Ferrarese. Scatterà anche una multa FERRARA – I carabinieri di Cento, che stavano effettuando controlli stradali, fermando un’auto s ... 🔗bologna.repubblica.it

Finale Emilia, guida in stato di ebbrezza: ritirata patente a comandante Polizia locale - Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ... 🔗lapressa.it

Scivola nel bagno di un supermercato, salvata dai vigili del fuoco di Finale Emilia - A quel punto, il personale del supermercato ha allertato i soccorsi. La squadra dei vigili del fuoco di Finale Emilia è prontamente intervenuta riuscendo ad aprile la porta del bagno e a portare in ... 🔗sulpanaro.net