Inter-Roma 0-1. 3° sconfitta consecutiva e frenata decisiva al campionato aspettando la partita di sta sera tra Napoli e Torino. Le condizioni fisiche della squadra sono precarie, è sotto gli occhi di tutti, però sta mancando nelle ultime partite anche la lucidità tecnica che aveva fatto le fortune dell’ Inter.L'articolo Inter, 3° sconfitta consecutiva e frenata scudetto proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Inter, 3° sconfitta consecutiva e frenata scudetto Leggi su Ilprimatonazionale.it -Roma 0-1. 3°decisiva al campionato aspettando la partita di sta sera tra Napoli e Torino. Le condizioni fisiche della squadra sono precarie, è sotto gli occhi di tutti, però sta mancando nelle ultime partite anche la lucidità tecnica che aveva fatto le fortune dell’.L'articolo, 3°proviene da Il Primato Nazionale.

