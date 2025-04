DIRETTA Fiorentina-Empoli 2-1 Fazzini accorcia le distanze

DIRETTA 86' Mandragora ci prova su calcio di punizione, l'8 viola prende in pieno la barriera.85' Prova a stringere i denti Gosens, anche perché Palladino ha terminato le sostituzioni. 84' A terra Gosens, che sembra accusare forti dolori alla schiena. . Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Empoli 2-1, Fazzini accorcia le distanze Leggi su Firenzetoday.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86' Mandragora ci prova su calcio di punizione, l'8 viola prende in pieno la barriera.85' Prova a stringere i denti Gosens, anche perché Palladino ha terminato le sostituzioni. 84' A terra Gosens, che sembra accusare forti dolori alla schiena. .

Su questo argomento da altre fonti

LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marquez in pole con margine, Bagnaia quinto. Alle 21.00 il via della sprint race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 Terza pole position consecutiva per Marc Marquez. Pronostico rispettato dal leader del campionato, il quale scatterà davanti a tutti avendo fatto segnare il miglior crono di 2:01.088. 17.41 Acosta è terzo! Morbidelli fuori dalla prima fila, Di Giannantonio sbaglia e abortisce il tentativo. 17.40 Bagnaia è quarto a meno di sei decimi da Marquez, occhio alle risposte di Acosta e Di Giannantonio. 🔗oasport.it

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (21 febbraio 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 21 febbraio 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata prosegue il trono di Tina divisa tra Angelo e Cosimo. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata da Sabrina che ha deciso di chiudere la conoscenza con Giuseppe dopo la sua dichiarazione d’amore ad Agnese. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14. 🔗superguidatv.it

LIVE Milano-Scandicci 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: la Numia torna avanti, 25-21 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 La parallela di Sylla da zona 4 0-1 La fast di Carol 25-21 Milano torna in vantaggio! Parallela di Daalderop da zona 4 e ora arriva un set che potrebbe valere una stagione. Se vincerà Milano sarà sorpasso in classifica, se vincerà Scandicci potrebbe essere favorita nella corsa per il secondo posto 24-21 La fast di Carol 24-20 Errore al servizio Scandicci 23-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 23-19 La parallela di Mingardi da zona 4 23-18 Diagonale di Sylla da zona 4 22-18 Vincente Antropova da zona 2 22-17 Mano out Egonu ... 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorentina-Empoli 2-1: Fazzini accorcia. Viola in affanno / Diretta; Fiorentina-Empoli 2-1: risultato finale e highlights; Fiorentina-Empoli 0-0, inizia il derby!; Fiorentina-Empoli 1-0, la sblocca Yacine Adli!. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

DIRETTA / Fiorentina-Empoli 1-0, la sblocca subito Adli - 14:55 D'Aversa cambia 10/11 rispetto alla formazione scesa in campo giovedì contro il Bologna. Davanti a Vasquez si rivede Ismajli, che completa il terzetto difensivo con Viti e Goglichidze. Gyasi e ... 🔗firenzetoday.it

Fiorentina-Empoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I viola inseguono il sogno Champions, gli azzurri hanno bisogno disperato di punti salvezza. Palladino ancora senza Kean, D'Aversa senza lo squalificato Cacace ... 🔗msn.com

Diretta Fiorentina-Empoli ore 15 dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - L'incontro tra le formazioni di Palladino e D'Aversa è in programma domenica 27 aprile alle ore 15 presso lo stadio Franchi di Firenze. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla ... 🔗tuttosport.com