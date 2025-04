Funerali Papa Francesco Trump applaude al passaggio del feretro al termine della cerimonia

Trump applaude al passaggio del feretro al termine della cerimonia Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Funerali Papa Francesco, Trump applaude al passaggio del feretro al termine della cerimonia Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Vaticano, 27 aprile 2025 Il Presidente Usa DonaldaldelalFonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

