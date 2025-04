Durante il Covid facevano i questurini Per il 25 aprile si riscoprono libertari

Laverita.info - Durante il Covid facevano i questurini. Per il 25 aprile si riscoprono libertari Leggi su Laverita.info L’europarlamentare dem Matteo Ricci corre a solidarizzare con la fornaia che ha subito due controlli di routine (senza multe) per una scritta antifascista. In pandemia, però, voleva «massima durezza» per i reprobi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Assemblea dei soci della Ss Arezzo, ripianate le perdite accantonate durante il covid - Nell’assemblea dei soci riunita nella giornata di oggi, la Ss Arezzo ha deliberato di ripianare le perdite delle stagioni sportive 2021-22 e 2022-23 che la legge ha consentito di accantonare a causa del Covid e che dovevano essere coperte rispettivamente entro il 30 giugno 2026 e 30 giugno 2027... 🔗today.it

Il caso del nuovo Museo Paludi di Celano (L’Aquila), chiuso durante il Covid e mai più riaperto - A Celano, nell’aquilano, c’è il Musè, il nuovo Museo Paludi-centro di restauro. Un museo della Preistoria, chiuso, insieme alla quasi totalità dei Luoghi della cultura mondiali, a causa della pandemia da Covid-19, nel 2020. E mai più riaperto. Nonostante la sua riconosciuta rilevanza, sia per quel che riguarda l’architettura della struttura che per i materiali esposti. I “lavori di manutenzione” ai quali accenna il portale del ministero della Cultura (Mic) non ci sono, ancora. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2025, Fedez chi è: flirt, polemiche, l’impegno durante il Covid e crollo ‘Ferragnez’ - (Adnkronos) – Fedez è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Battito’. L’artista torna in gara alla kermesse canora per la seconda volta, la prima nel 2021 in coppia con Francesca Michelin. Nasce come rapper, ma negli anni la sua fama è […] 🔗periodicodaily.com