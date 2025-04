Inter-Roma 0-1 decide Soulé Ora lo scudetto si allontana

Inter-Roma, sfida valevole per la trentaquattresima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-1SECONDO TEMPO – Non riesce la reazione all'Inter nel secondo tempo, che prova a spingersi per lunghi tratti in avanti, rischiando anche diverse ripartenze da parte della Roma. La prima vera grande occasione la crea Calhanoglu dopo ben 20 minuti dall'inizio del secondo tempo, quando prova uno dei suoi tiri dalla distanza che sfila però a lato del palo. Inzaghi prova a dare la scossa con i cambi, specialmente a destra dove il ritorno di Dumfries si fa sentire nel dare fisicità da quella parte. Nonostante ciò, sono i giallorossi a rendersi maggiormente pericolosi, anche grazie agli spazi lasciati dai nerazzurri.

