La Fiorentina supera anche l' esame Empoli | Adli e Mandragora stendono gli azzurri 2-1

Fiorentina supera anche l'esame Empoli. Al Franchi sono i viola ad aggiudicarsi il derby dell'Arno, vincendo 2-1 e infilando l'ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e Conference League. Oltre ad aggiudicarsi tre punti importanti per. Firenzetoday.it - La Fiorentina supera anche l'esame Empoli: Adli e Mandragora stendono gli azzurri 2-1 Leggi su Firenzetoday.it Dopo aver battuto in rimonta il Cagliari, lal'. Al Franchi sono i viola ad aggiudicarsi il derby dell'Arno, vincendo 2-1 e infilando l'ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e Conference League. Oltre ad aggiudicarsi tre punti importanti per.

