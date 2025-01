Amica.it - I segreti della pizza di Franco Pepe sono al centro della sesta puntata di "MasterChef": ecco cosa è successo

Leggi su Amica.it

Il suo impasto è arte.è arrivato aItalia nella(in onda su Sky, dove è sempre disponibile on demand, e in streaming su Now), per mettere alla prova i cuochi amatoriali in gara. Ma anche per far vedere a tutti noi il procedimento che ha reso l’impastodel suo ristorantein Grani di Caiazzo (Caserta) davvero unico. La sua realizzazione richiede precisione, cura e tanto lavoro: è arrivato il momento di prendere appunti.il video che ce lo spiega.LadiItaliaÈ stato un vero e proprio viaggio in giro per il mondo dei sapori quello andato in onda nelladiItalia. Tutto è iniziato con una Mystery Box. a risparmio energetico. Soli 15 minuti di corrente a disposizione per tutta una cucinata veg e zero sprechi.