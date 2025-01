Ilrestodelcarlino.it - I motori di ieri rombano in piazza per "240 minuti sotto le stelle"

Domani alle 16.30 indella Libertà a Macerata romberanno idi cinquanta auto d’epoca per la "240le". È la 18esima edizione della corsa a cronometro libero organizzata dal club Caem/Lodovico Scarfiotti. L’evento metterà di fronte gli equipaggi con i migliori specialisti del centro Italia, che dovranno coprire un percorso di circa 100 chilometri nel maceratese, lungo i quali ci saranno sei sezioni di prove di abilità e i controlli che stabiliranno le tempistiche. Una volta ufficializzati i partenti ci sarà il saluto del vicesindaco Francesca D’Alessandro, dell’assessore Riccardo Sacchi, del commissario delegato Asi e dello staff. Le auto d’epoca toccheranno le località di Montelupone, Potenza Picena, Porto Potenza Picena e Porto Recanati dove terminerà la prima parte dell’evento; dopo una breve sosta la manifestazione riprenderà per il secondo settore verso Chiarino di Recanati, Sambucheto e Villa Potenza per ritornare a Macerata, dove il primo equipaggio chiuderà il proprio impegno alle 20.