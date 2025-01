Lettera43.it - Generali Investments acquisisce la quota di maggioranza in MGG Investment Group

, società di asset management globale parte del Gruppo, e MGG, importante società di investimenti specializzata in prestiti diretti privati con circa 5 miliardi di dollari di attivi in gestione, hanno annunciato la firma di un accordo definitivo in base al quale Conning & Company, la controllata interamente posseduta da, acquisirà una partecipazione diin MGG e delle sue affiliate. Fondata nel 2014 e con sede a New York, MGG fornisce prestiti garantiti senior e soluzioni di capitale strutturato alle imprese appartenenti al middle market negli Stati Uniti. Dalla sua fondazione, la società ha investito oltre 10 miliardi di dollari in più di 175 operazioni, con un focus su debitori non-sponsored e soluzioni più complesse su misura.