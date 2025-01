Quotidiano.net - Esplode la navicella di SpaceX: voli dirottati nei cieli dei Caraibi

Houston, 17 gennaio 2024 –bloccati e deviati: non è stato un pomeriggio tranquillo neiamericani. Colpa dellaStarship diesplosa nell’ultimo test, il settimo. L'Amministrazione federale dell'aviazione (Faa) americana ha dovuto fermare o dirottare alcunia causa dei detriti lasciati dalla capsula. I dispositivi di tracciamento hanno evidenziato il cambio di direzione di più aerei nell’Atlantico in avvicinamento alle isole Turks e Calcos, a nord est di Cuba: è qui che è stata immortalata una cascata di fuoco dal cielo al mare: erano, appunto, i frammenti di Starship in fiamme dopo l’esplosione. Starship exploding captured on an airplane pic.twitter.com/Y5maQrfmPG — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaowneV) January 17, 2025 Il Super Heavy tornato alla base Non è esattamente un fallimento per: si festeggia comunque il rientro corretto del razzo Super Heavy che veicola la, progettata per i futuri viaggi verso la Luna e Marte.