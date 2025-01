Ilrestodelcarlino.it - E’ il giovane Skjellerup la new entry del Sassuolo

Manca l’ufficialità, ma è fatta. E più segnali, dal tam tam di radiomercato al rincorrersi della notizia sui social, fino a qualche (timida) ammissione in casa neroverde, portano a quello che sarebbe, o meglio sarà, il primo colpo in entrata del mercato neroverde, ovvero Laursattaccante danese che nel Goteborg, in stagione, ha fatto abbastanza bene – 19 presenze, 4 gol, potenzialità importanti considerato che parliamo di un ragazzo che ad agosto compie 23 anni – da meritarsi parecchie attenzioni, comprese quindi quelle della compagine neroverde. Ma interessamenti arrivano anche dal Belgio e dalla Francia, come dall’Italia, dove i bene informati raccontano fosse finito, da tempo, nel mirino del Parma. Almeno fino a quando sul ‘danesone’, quasi 2 metri di altezza, si è mosso il, che avrebbe avuto la meglio sui ducali nonostante la squadra di Pecchia giochi, rispetto ai neroverdi, al piano di sopra.