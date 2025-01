Ilfoglio.it - Don Sturzo non era solo un politico e un prete, ma anche critico musicale e compositore

Era sindaco di Caltagirone da cinque anni, don Luigi, quando nel 1910 decise di fondare una scuola di musica municipale: tanti nuovi musicisti per il corpocivico del paese che qualche anno prima, nel 1906, il da poco insediato prosindaco volle subito stabilizzare e ampliare nel suo organico. Per don, dunque, la musica rappresentava un mezzo per la formazione dell’uomo e del cittadino. Ma la sua non fu solamente una passione (il direttore d’orchestra Gianandrea Gavazzeni raccontò d’essere andato molte volte ad assistere ai concerti romani all’Augusteo proprio con don) o un’attenzione civica in veste di amministratore comunale: il fondatore del Partito Popolare Italiano, infatti, fuun fecondo musicista,. Un’attività quasi inedita che Nicolò Maccavino ha analizzato dettagliatamente (Luigie la musica, LibreriaItaliana) andandoa scovare gli scritti musicologici del sacerdote e le sue partiture.