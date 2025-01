Lettera43.it - Cuba, incidente per un minibus di turisti italiani: morti l’autista e la guida connazionale

Un tragicostradale ha coinvolto un gruppo di, nei pressi di Aguada de Pasajeros, nella provincia di Cienfuegos. Due persone hanno perso la vita: Patrizia Crisolini Malatesta,ca italiana di 67 anni, eno delsu cui viaggiavano. A bordo del veicolo viaggiavano sette, secondo quanto apprende l’Ansa. Tre di loro, scrive Repubblica, sono ricoverati in terapia intensiva all’ospedale di Cienfuegos, mentre altri tre hanno riportato ferite meno gravi.Sono ancora da chiarire le cause dell’Ilera dell’agenzia di noleggio Transtur ed era partito dall’Avana per un tour organizzato da Avventure nel mondo. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai mediani, tra cui Diario De, ilsi sarebbe scontrato con la ringhiera di cemento di un ponte al chilometro 209 dell’autostrada nazionale, uscendo fuori strada.