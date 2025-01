Tg24.sky.it - Crotone, arrestato trafficante di esseri umani latitante dal 2023

Leggi su Tg24.sky.it

Undi essere, ritenuto a capo del gruppo criminale nigeriano denominato "Arrow Baga - Supremes Vikings" attivo da diversi anni in Francia, è statodalla Polizia a. L'uomo A.D., di 42 anni, è stato bloccato dai poliziotti dell'Ufficio immigrazione e della Squadra mobilese in esecuzione di un mandato di arresto europeo dopo che dalsi era sottratto alla cattura dopo una condanna a 10 anni di reclusione emessa dal Tribunale di Marsiglia (Francia) per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, estorsione e violenza sessuale. L'arresto è avvenuto nell'ambito dell'attività di intensificazione del contrasto all'immigrazione clandestina disposta dal questore diRenato Panvino. In particolare, i poliziotti impegnati da tempo in servizi specifici di contrasto volti a disarticolare organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione in Italia hanno individuato l'uomo nei pressi della Questura di, luogo dove abitualmente sostano cittadini stranieri in attesa di regolarizzare le loro posizioni sul territorio.