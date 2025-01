Come sta e cosa ci aspetta adesso Katia del Grande Fratello parla del figlio dopo il ricovero E si commuove

Leggi su Caffeinamagazine.it

Pedrotti, ex concorrente del, ha condiviso un aggiornamento emozionante e personale sulla salute delundicenne, Tancredi, attraverso le sue Instagram Stories.giorni di preoccupazione,hato direttamente ai suoi follower, ringraziandoli per il sostegno ricevuto e rivelando che la sua famiglia sta cercando di adattarsi a una nuova normalità.All’inizio di gennaio,e il marito, Ascanio Pacelli, avevano annunciato ildi Tancredi presso l’Ospedale di Carpi, in Emilia-Romagna. Sebbene non abbiano specificato la natura del problema di salute del bambino, i due genitori avevano espresso gratitudine verso lo staff medico e avevano rassicurato i fan: “Tank ora sta meglio, cerchiamo di apportare comunque le giuste attenzioni che servono in questo momento.