Cisterna Rotonda via Appia-via Ninfina | tavolo di confronto in Prefettura

Si è tenuta inuna riunione per definire l’iter relativo alla realizzazione della rotatoria all’incrocio della statalecon la strada provincialesul territorio del Comune di, progetto oggetto di un protocollo siglato da Anas, Provincia e Comune nell’aprile 2023.All’incontro, voluto dal Prefetto Vittoria Ciaramella, erano presenti per il Comune diil sindaco Valentino Mantini e l’assessore Andrea Santilli, il consigliere Elio Sarracino, i dirigenti Luca De Vincenti e Paolo Valeri; per la Soprintendenza Alessandro Betori; per l’Anas Annalisa Giovannetti; per la Provincia di Latina la dirigente Marina Chiota e l’architetto Annalinda Ianiri.“L’obiettivo del Comune – ha sottolineato in apertura in sindaco Mantini – è quello di conciliare l’esigenza di una maggiore sicurezza di quella intersezione, ad alta incidentalità, con quello di essere inseriti a pieno titolo nel ProgettoRegina Viarum dal quale al momento siamo stati esclusi”.