Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, prossime ore decisive: previsti nuovi contatti tra i due club! La posizione della Juve è chiara, i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24tra i duenelleore. Le ultime sul futuro del terzino e ladelbianconeroSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, laintende mantenere lucidità e massimo equilibrio su Andreafino al momentosvolta.La proposta delsarebbe tra quelle irrinunciabili, tant’è che Giuntoli nelleore avrà una call per approfondire. Ma nel frattempo né il giocatore intende distrarsi dal campo né Thiago Motta vuole scaricarlo: sarà titolare contro il Milan e, in assenza di novità dal mercato, c’è da aspettarselo in campo anche negli impegni a seguire.Leggi suntusnews24.com