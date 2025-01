Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C è già gara da ultima spiaggia tra CUS Pisa e S.Vincenzo

, 17 gennaio 2025 – Prima di ritorno inC con una sfida già dal sapore di spareggio per la salvezza, tra CUSCosmocare e Garden Toscana Resort S., in programma domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi. Di fronte due squadre separate da due soli punti,con Sansepolcro, S.pencon altre tre compagini. All’andata si erano imposti di 12 i maremmani, in virtù di un roster meglio attrezzato,mente vittima di parecchi infortuni. SAN– La squadra di coach Baroni si è presentata al via con una rosa giovane ma molto competitiva, basata sul gruppo che, nella scorsa stagione, era arrivato terzo ai play-off, dietro le due promosse senesi, con alcuni buoni ingressi. Oltre al capitano Giovani, che gli appassionati ricordano ain C silver, i maremmani possono contare su play e guardie come Giacomo Guerrieri (ex Cecina in B e C gold) Bongini e Bertini, sul centro Lorenzo Guerrieri, su esterni come Bianchi, autore nella scorsa stagione di 19 punti di media, Mezzacapo e Zanassi.