Lapresse.it - Barry Callebaut Verbania, azienda sospende licenziamenti e assume interinali. Sindacati: “Sciacallaggio industriale”

Leggi su Lapresse.it

Non si ferma lo scontro traper lo stabilimentodi, a Intra. L’dopo aver comunicato la chiusura e aver siglato l’accordo per avviare le prime procedure di licenziamento, ha comunicato oggi che da lunedìrà invece tree rimanderà l’apertura della procedura di licenziamento. Proprio nel giorno in cui è previsto un incontro in Regione sulla crisile, che rischia di lasciare a casa 130 persone trae indotto nel Verbano-Cusio-Ossola. Per questo le rappresentanze sindacali hanno indetto per lunedì otto ore di sciopero.“Le RSU di Stabilimentoe la Segreteria della FAI del Piemonte Orientale apprendono con estremo stupore che l’ha provveduto adrea far data da lunedì – si legge in un comunicato sindacale – Questo comportamento è irrispettoso dei lavoratori impegnati in questa difficile vertenza, condizionata da decisioni unilaterali sempre tese a dare una risposta al business per rispondere a mere illusioni azionarie.