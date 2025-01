Nerdpool.it - Bao Publishing presenta Qual è il posto più lontano da qui? vol.3

Nascita, morte e un’attesa vendetta si condensano nel nuovo volume della serie post-apocalittica di Tyler Boss e Matthew Rosenberg dove gli adulti sono scomparsi e bande di ragazzini cercano il proprionel mondo in una landa desolata dopo il collasso della società.“È quel tipo di fumetto che mi fa ben sperare per il futuro del medium.”– Rick Remender(Black Science, Deadly Class)BAOè lieta di annunciare l’uscita del terzo volume diè ilpiùda? di Matthew Rosenberg (testi) e Tyler Boss (disegni).Due tra gli autori indipendenti più importanti della scena americana attuale hanno costruito questa serie ricca e sfaccettata: ragazzini che formano bande per sopravvivere in un mondo post-apocalittico che non lascia scampo agli adulti, in cui si vocifera di una Città in cui finalmente vivere in pace.