Inter-news.it - Arnautovic vice Dovbyk, asse Milano-Roma asse caldissimo! C’è l’idea

Leggi su Inter-news.it

Il mercato di gennaio si preannuncia infuocato, con l’pronto a riscaldarsi ulteriormente. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi di Sportmediaset, lastarebbe pensando a un attaccante dell’Inter comeArtemper rinforzare l’attacco. INTERESSE – MarkoArtem. Laci pensa. L’attaccante austriaco, attualmente in forza all’Inter, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per Claudio Ranieri, , alla ricerca di un’alternativa affidabile e di esperienza in attacco. Nonostante il suo ruolo secondario nella rosa nerazzurra,rimane un giocatore di qualità. Dal suo arrivo in nerazzurro,ha trovato spazio limitato a causa della forte concorrenza e di alcuni problemi fisici, ma anche qualche sua prestazione non spesso sufficiente.