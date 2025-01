Iltempo.it - Trump e il solito ritornello a sinistra. Cerno: "La grammatica della democrazia è cambiata"

Mentre in Italia si discute sulla possibilità di assicurare maggiore tutela alle forze dell'ordine che, in piazza, diventano il bersaglio degli antagonisti violenti, negli Stati Uniti tutti è tutto pronto per la cerimonia di insediamento di Donald, il tycoon che dopo aver stravinto alle elezioni è pronto a giurare come 47esimo presidente Usa. Se ne è discusso a 4 di sera, il talk-show di politica e di attualità condotto da Paolo Del Debbio. "Se entro in una stanza e taglio il corpo con un coltello, vengo arrestato per tentato omicidio. Se invece faccio il chirurgo, seguo un protocollo e, a meno che non compia dei reati al di fuori di quella procedura, sono un luminare. Un poliziotto è già un cittadino uguale davanti alla legge quando compie dei reati, ma quando un presunto criminale decide di non fermarsi all'alta ed entra in un luogo che si chiama crimine, dove tu stai sfuggendo dallo Stato e chi ti insegue non sa chi sei, il tuo lavoro non deve darti un'immunità ma un protocollo dentro il quale non puoi essere indagato se non hai compiuto reati per tua volontà", ha commentato il direttore de Il Tempo, ospite in collegamento con lo studio.