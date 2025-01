Terrore a Militello in Val di Catania | insegue la compagna a casa dell’amica e la minaccia con la pistola

Leggi su Dayitalianews.com

Attimi diin Val divissuti da due donne di 35 e 49 anni. In loro soccorso sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palagonia che hanno arrestato in flagranza un 48enne incensurato del posto, perché responsabile digrave, porto abusivo in luogo pubblico e detenzione abusiva di armi e munizioni.I fattiTeatro della vicenda, inizialmente, è stata un’abitazione del centro della cittadina del calatino dove, intorno alle 22.30, la 49enne, dopo una lite con il compagno, aveva chiesto momentaneo ricovero all’amica 35enne, abitante poco distante.L’uomo, però, ancora in preda all’ira, si sarebbe armato della sua, legalmente detenuta e si sarebbe diretto verso l’abitazione dove si trovavano le due donne, rompendo il vetro della porta d’ingresso e intimando a gran voce alladi uscire in strada.