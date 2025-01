Lapresse.it - Slovacchia, studente accoltella e uccide due persone in una scuola

Unodi 18 anni hato a morte duein unasuperiore in. Un’altra persona si trova in condizioni critiche. Lo hanno comunicato le autorità locali.Aggressione in unain, cos’è successoL’aggressione è avvenuta nella città settentrionale di Spisska Stara Ves, situata al confine con la Polonia. La polizia ha dichiarato che il sospettato ha attaccato un insegnante e due studenti. Il giovane inizialmente è fuggito ma è stato arrestato poco dopo l’attacco.