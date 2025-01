Lanazione.it - Sette quintali di rifiuti sul camion, sequestrato dalla polizia locale

La Spezia, 16 gennaio 2025 – Nella mattinata di oggi, durante gli specifici servizi organizzati dal Comando dellaspezzina per il monitoraggio dei conferimenti presso le isole ecologiche comunali, è stato fermato e controllato un autocarro in via degli Stagnoni. Alla condotta del veicolo, al momento del controllo, c'erano il proprietario in compagnia di un amico, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sul cassone posteriore del veicolo, era presente un ingente quantitativo dialcuni dei quali speciali ed altri pericolosi. Il materiale era costituito da Raee (una lavatrice, un frigorifero, un amplificatore), del mobilio (una sedia di vimini, 1 divano letto in pelle, 1 mobile in legno, una poltrona da barbiere), una batteria al piombo, dei pannelli di materiale coibentante ed altriingombranti indifferenziati (pannelli in legno, parti di stufa a gas, cuscini).