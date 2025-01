Inter-news.it - Scarnecchia: «Il Bologna ha capito l’Inter! Pari merito di Italiano»

Robertoesalta la partita giocata dalcontro. Il 2-2 è frutto del grande lavoro di Vincenzo, la sua analisi su Radio Sportiva.PAREGGIO –ha ottenuto solo uncon il, subendo il gol del definitivo 2-2 da Emil Holm alla metà del secondo tempo. I cambi non hanno prodotto l’effetto voluto e il risultato è rimasto lo stesso fino alla fine dei 94 minuti. Né Davide Frattesi, né tantomeno Mehdi Taremi hanno messo in difficoltà il. Anzi, l’iraniano ha sbagliato l’impensabile. Robertoha fatto un’analisi del match.Inter-, le parole diANALISI –ha detto: «Secondo me ilhacome interpretare la partita.è sempre passata in vantaggio, Simone Inzaghi si è affidato a quello che è successo.