Pronosticipremium.com - Roma-Napoli, via alla vendita dei biglietti: le informazione per i tifosi

È già giorno di vigilia per la, che domani affronterà il Genoa nel 21° turno di Serie A. I giallorossi arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio in extremis contro il Bologna, che ha evitato una sconfitta che avrebbe potuto far male mentalmente. La formazione di Ranieri dovrà invece trovare nuova linfa dall’episodio del calcio di rigore di Dovbyk per tornarevittoria, che sarebbe la terza nelle ultime cinque partite.Dopo l’impegno con i rossoblù di Vieira, lafinirà il proprio gennaio incrociando nuovamente l’Europa League – in cui affronterà AZ Alkmaar e Eintracht Francoforte nelle ultime due sfide decisive della fase campionato – oltre che l’Udinese in Serie A. Ad inaugurare febbraio invece sarà il big match dello Stadio Olimpico con il, in programma il prossimo 2 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 20.