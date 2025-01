Lapresse.it - Referendum Cittadinanza, le associazioni: “L’obiettivo è la riforma”

“Noi in quanto rete abbiamo come obiettivo ladellama un primo grande passo verso il cambiamento è già ridurre da 10 a 5 anni la residenza“. Lo ha detto Utibe Joseph, dell’associazione ‘Dalla parte giusta della storia’, a margine della conferenza stampa convocata a Montecitorio sulper lada +Europa e le sigle coinvolte nella campagna referendaria. “Già oltre un milione di persone vive, lavora, risiede e studia in Italia, considera questo paese una casa ma non si vedono riconosciuti i diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione”.Antonella Soldo, coordinatrice della campagna referendaria, accusa invece il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, di utilizzare i canali social in maniera impropria, denunciando l’accostamento del logo della campagna da lei curata con i fatti incresciosi di scontri, molestie sessuali, vandalismo “come a dire questi che vogliono legalizzare laper tutti questi stranieri vogliono creare il panico sociale”.