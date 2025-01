Terzotemponapoli.com - Pavarese: “Il Napoli ha avuto qualche difficoltà contro le big”

Gigi, ex direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero. Di seguito le dichiarazioni del dirigente nel corso della trasmissioneMagazine Live.su Inter-BolognaCosì il dirigente: “Inter-Bologna? Se c’è una squadra che ha da recriminare credo siano gli emiliani per la qualità delle occasioni create. Sommer è stato determinante in almeno due occasioni, una nel primo e una nel secondo tempo. Il Bologna non è da sottovalutare e con Italiano sta mantenendo una certa continuità di rendimento. L’Inter sembrava inllo della gara, poi gli ospiti sono stati bravi a ricompattarsi e recuperare. Le gareAtalanta, Juventus e Roma diranno come si potrà delineare il campionato. Ille prime della classe hae speriamo che la sicurezza da primi della classe ci permetta di andare a Bergamo con grande autorità, come ha sempre fatto negli ultimi anni.