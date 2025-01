Quotidiano.net - Ordine pubblico, Nordio avverte la maggioranza: “No a scudi penali, tutele per tutti”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – Scudo penale: giammai. Honni soit qui mal y pense, sia svergognato chi pensa male. Lo “strumento di difesa” delle forze dell’al quale stava lavorando il sottosegretario Alfredo Mantovano su mandato della premier non c’è più. Non ufficialmente almeno, non con il nome maledetto e oramai impronunciabile. Soprattutto non con modalità tali da violare il principio per cui la legge è uguale per. Il Colle mantiene, come al solito il riserbo, ma in materia è tassativo. Il ministro della Giustizia Carlocapisce l’antifona: “Non si è mai parlato di scudo penale. Le maggiori, che riguardanoi cittadini, derivano da una distonia tra l’istituzione dell’informazione di garanzia e del registro degli indagati che dovrebbe servire a garantire la difesa di chi è sottoposto a un’indagine e che invece si sono trasformati in un marchio d’infamia”.