Milano tentò di uccidere poliziotto | pm chiede oltre 13 anni di carcere

Tredicie quattro mesi di reclusione per il 37enne, cittadino marocchino, Hasan Hamis che nella notte tra l’8-9 maggio 2024 aggredì il vice ispettore della polizia Christian Di Martino alla stazione Lambrate di.La richiesta di condannaÈ la richiesta di condanna che la Procura diha fatto oggi alla gup, Silvia Perrucci, nel processo con rito abbreviato che vede il 37enne arrestato per tentato omicidio imputato anche di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma, lesioni su altri due poliziotti e su un passante, false attestazioni e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver lanciato pietre e sassi contro i treni in corsa.Cosa è successoIlintervenne durante il lancio di pietre sui treni in corsa e venne accoltellato tre volte al torace e all’addome finendo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda die dimesso dopo 20 giorni.