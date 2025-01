Sport.quotidiano.net - Meister parte con il piede giusto: "Qui per portare il Pisa in Serie A"

di Michele Bufalino"Sono qui perilinA a suon di gol. Forza!". Ha le idee chiare Henrik, il nuovo attaccante nerazzurro, in prestito con diritto di riscatto dai francesi del Rennes fino a gennaio 2026. Il potenziale acquisto dei record, dato che la società ha in programma di spendere 9 milioni tra un anno per riscattarlo, si è presentato alla città e ha scelto la maglia numero 14. "Ho parlato molto a lungo colprima di venire - ha confessato -, è stata una chiacchierata produttiva, mi sono sentito molto a mio agio ad accettare l’offerta della dirigenza. Il fatto che abbiano un progetto importante in programma è ciò che mi ha spinto ad accettare". Il battesimo del fuoco potrebbe arrivare già col Catanzaro, ma nel frattempoha avuto già modo di osservare la squadra e di progettare il suo inserimento con Inzaghi: "E’ un’ottima squadra e ci sono dei giocatori importanti, io mi sento pronto a cominciare - ha proseguito il giocatore -.