Oasport.it - LIVE Musetti-Shapovalov 7-6, 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: scotta il 10° game sul servizio del canadese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNE Non prima delle 7.00LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° dalle 9.00, dopo SINNER)LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI BRONZETTI-CRISTIAN (3° MATCH DALL’1.00)5-4e dritto ottimamente gestito, la risposta era bassissima. Passante di rovescio in rete del, che servirà per restare nel parziale.A-40 Prima vincente! Si carica l’azzurro!40-40 Doppio fallo (3°).40-30 Arriva puntuale l’errore di dritto del.30-30 Meravigliosa sbracciata di rovescio in cross di.30-15 Meravigliosa risposta di rovescio, all’incrocio. Che bellezza amici.30-0 Prova ad anticipare di dritto la risposta il, ma colpisce una persona in 5^ fila.