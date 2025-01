Latina traditi dal via vai degli acquirenti | due pusher in manette

Leggi su Ilfaroonline.it

, 16 gennaio 2025 – La Polizia di Stato di, all’esito di un’attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha tratto in arresto due soggetti indiziati di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’attività è frutto di un’indagine iniziata a seguito di alcune segnalazioni pervenute agli investigatori, che indicavano un appartamento sito in un palazzo di una zona limitrofa al centro cittadino, come possibile base di spaccio per assuntori abituali di droga.Lo sviluppo delle segnalazioni avvenuto attraverso specifici servizi di osservazione presso il luogo segnalato, ha consentito agli investigatori della Mobile di bloccare sul pianerottolo dell’appartamento un acquirente appena uscito, il quale ha consegnato spontaneamente la dose appena acquistata, circostanza che ha permesso agli agenti di accedere all’interno dell’abitazione.