La Megabox strappa un set a Conegliano

Vallefoglia 1 PROSECCO DOC IMOCO : Wolosz 1, Gabi 15, Fahr 10, Haak 20, Zhu 21, Chirichella 6; De Gennaro (L), Lukasik,.Seki, Adigwe 2. Non entrate: Eckl, Lanier, Lubian, Bardaro (L). All. Santarelli.ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Candi 7, Perovic 5, Lee 16, Weitzel 10, Bici 21, Giovannini 5; De Bortoli (L). Kobzar, Carletti 2, Lazda. Non entrate: Torcolacci, Feduzzi, Michieletto. All. Pistola. Arbitri: Mesiano e Puecher. Parziali: 25-16 (25’), 25-18 (23’), 22-25 (28’), 25-19 (26’). Note – Spettatori 3903. Terza gara, terza sconfitta. L’Imoco del resto è prima in classifica, imbattuta. Laha collezionato in campionato, all’andata un 3 a 0 secco, stesso risultato ai quarti di finale di Coppa Italia e ieri però le tigri nel ritorno di regular season hanno vinto un set che ha per un po’ riacceso le speranze.