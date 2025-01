Iodonna.it - La caduta a Santa Marta potrebbe essere dovuta ai problemi di deambulazione che affliggono l'88enne Pontefice già da diverso tempo

Leggi su Iodonna.it

«A causa di unaa casa, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa». Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana che ha diffuso le foto di Francesco col braccio al collo. Malgrado l’incidente, ha mantenuto i suoi impegni in agenda. Stories of a Generation con Papa Francesco guarda le foto Leggi anche › Fratture da stress: cosa sono e perché è importante riconoscerle › «C’è troppa frociaggine»: la gaffe di Papa Francesco per ribadire il suo no ai seminaristi gay Il, che ha compiuto 88 anni a dicembre, dahadiper una forma di gonalgia ed è spesso costretto a usare la sedia a rotelle per spostarsi.