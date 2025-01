Quifinanza.it - Istat conferma l’inflazione all’1% nel 2024, alimentari al 2%

Ilsi è chiuso senza scossoni per le tasche degli italiani. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ha registrato una crescita dell’1% nell’anno appena concluso, in calo rispetto al 2023 (+5,7%). Una frenata che ha riguardato anche i prezzi del carrello della spesa, passati dal +9,5% del 2023 al +2% di quest’anno. A dicembre il trascinamento delal 2025 è salito allo 0,3%.I numeri delSecondo i dati pubblicati dall’, neli prezzi al consumo in Italia hanno registrato una crescita complessiva dell’1%. Un dato decisamente più contenuto rispetto al +5,7% registrato nell’anno precedente, adi un generale rallentamento del.Al netto dei prezzi dei beni energetici e deglifreschi (“inflazione di fondo”), si osserva che i prezzi al consumo sono cresciuti del 2% nel, sempre in netto calo rispetto al +5,1% del 2023, adella crescita moderata dei prezzi di altri beni e servizi.