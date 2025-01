Lanazione.it - Il concerto del maestro Boccacci inaugura il 2025 di Molina mon amour

San Giuliano Terme (Pisa), 16 gennaio– Sarà, come di consueto, ilCarlore la stagione dimon. Ildell'associazione si annuncia ricco di iniziative e ildiè, da sempre, il tradizionale evento di apertura. Per l'occasione, sarà accompagnato dalla cantante Lucia Goretti e, insieme, proporranno al pubblico un viaggio attraverso la musica italiana e internazionale che ha fatto la storia. L'appuntamento è per sabato 25 gennaio alle 21 al Magazzino di Antonio, in piazza Martiri della Romagna 26 adi Quosa. La prenotazione è obbligatoria e si può effettuare scrivendo al 3791913131 (solo WhatsApp). Ingresso riservato ai soci dimon. Il costo è di 10 euro con dolce e consumazione. Per quanto riguarda il programma generale che da febbraio a maggio ci sarà spazio per il teatro e per la rassegna L'arte all'ora del tè: si tratta di pomeriggi dedicati al tema dell'arte con un esperto del settore.