Honkai Star Rail: Cos'è e come funziona il Sistema Tides of the Basin

Con l’aggiornamento alla Versione 3.0 di, la regione di Amphoreus ha fatto il suo debutto, portando con sé nuove avventure, personaggi intriganti e un innovativodi progressione chiamatoof the. Questa guida ti aiuterà a comprendere ogni aspetto dele a sfruttarlo al massimo.ilof the?Ilof theè undi progressione unico che si sblocca nella regione di Amphoreus, progettato per premiare l’esplorazione e il completamento di attività regionali. Attraverso il Bacino del Vortice della Genesi, i giocatori possono utilizzare la risorsa Celestial Ambrosia per aumentare il livello del, ottenendo ricompense:Stellar JadesWishful ResinEidolon esclusivi per il Tblazer nel Percorso della RemembranceQuestorende l’esplorazione di Amphoreus non solo coinvolgente, ma anche altamente gratificante.