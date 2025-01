Lettera43.it - Ferrovie, Donnarumma corre ai ripari con un altro fedelissimo ex Terna

Acque agitate nei dintorni di Stefano Antonio, a capo delledello Stato, a caccia dei responsabili dei disservizi che stanno rovinato la reputazione della compagnia. Dopo aver parlato di «un disagio che impatta su un migliaio di persone» che «non può essere descritto come un disastro, visto che spostiamo ogni giorno due milioni di persone», l’azienda ha fatto un esposto ipotizzando addirittura dei sabotaggi e facendo riferimento a un «elenco di circostanze altamente sospette». Di certo l’ad non sta con le mani in mano, continuando ad alimentare la diaspora di suoi fedelissimi da, dove è stato il numero 1 dal 2o2o al 2023: prima l’arrivo di Ivan Dompè, professore aggiunto alla Luiss e media manager di lungo corso, con un passato proprio ine Telecom Italia, che è andato a gestire le attività e le partecipate del gruppo all’estero; ora l’approdo di Angelo Esdra, sempre (indovinate un po’?) da, dove era Head of Strategic Projects & Analysis.