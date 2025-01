Anteprima24.it - “Effe disegnatrice di eventi” a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Tempo di lettura: 2 minutisancisce una nuova intesa per, dove sarà presente anche quest’anno durante la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025 al Teatro Ariston. Si tratta di “di”, al secolo Federica Iannaccone, giovane organizzatrice di. Alle spalle ha già tante esperienze entusiasmanti che le consentono di affrontare con dinamismo ed estro ogni nuova avventura. Sempre aggiornata sulle novità e ultime tendenze dal mondo, senza mai dimenticare il valore del bello.Un connubio perfetto tra il progettoe un’azienda che, partita dall’Irpinia, si sta facendo conoscere in tutta Italia grazie alla profonda passione della sua timoniera che cura ogni tipo di evento mantenendo fede ad eleganza, raffinatezza e semplicità.