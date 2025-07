Serie Tv le uscite più attese su Netflix ad agosto 2025

Preparati a un agosto 2025 all’insegna dell’emozione e delle novità su Netflix! La serie cult Mercoledì ritorna con una seconda stagione ricca di sorprese, mentre nuove produzioni come la docuserie sportiva America’s Team portano il mondo del calcio direttamente sullo schermo. Con un cast stellare e titoli per tutti i gusti, il mese promette di essere imperdibile. Scopriamo insieme le uscite più attese!

Agosto 2025 sarà un mese ricco di novità su Netflix: torna la serie cult Mercoledì (Wednesday) con la seconda stagione, che vede il ritorno di Jenna Ortega e l’arrivo di un cast stellare. Arrivano anche nuove produzioni, come la docuserie sportiva America’s Team dedicata ai Dallas Cowboys e altri titoli interessanti per ogni gusto. Leggi anche: L’irresistibile e pluripremiata serie comica acclamata dalla critica è tornata su Netflix Mercoledì – Stagione 2 (prima parte). La seconda stagione di Mercoledì arriva il 6 agosto con i primi quattro episodi; i restanti saranno rilasciati a settembre. La serie thriller-dark, diretta da Tim Burton e con protagonista Jenna Ortega, approfondisce le nuove vicende scolastiche alla Nevermore Academy. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Serie Tv, le uscite più attese su Netflix ad agosto 2025

In questa notizia si parla di: serie - netflix - agosto - uscite

“Maschi veri”, in crisi e molto confusi: la nuova serie Netflix - "Maschi veri" in crisi è la nuova serie di Netflix che esplora le sfide e le incertezze di uomini che si confrontano con un mondo in evoluzione.

Tutte le uscite di Luglio su Netflix. #TheSandman #TooMuch #TheOldGuard #UnTipoImprevedibile #leanne #dandandan #netflix #netflixseries #love #series #strangerthings #movie #movies #film #cinema #instagram #actor #netflixandchill #explorepage #net Vai su Facebook

Le serie (e i film) Netflix più attesi di agosto 2025; 19 nuove serie tv Netflix da vedere a Luglio 2025; Netflix: le novità di agosto 2025 - film, serie e sorprese.

Netflix, ecco tutte le serie e film da non perdere ad agosto 2025 - Scopri le uscite Netflix di agosto 2025 tra grandi ritorni, film italiani, thriller e animazione. Lo riporta tag24.it

Netflix, le migliori uscite di agosto 2025: Mercoledì 2 - Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di agosto 2025. Da 2anews.it