Automotive | il Gruppo Sira inaugura le nuove linee produttive alla presenza del Ministro Urso

Il Gruppo Sira conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama industriale italiano con l'inaugurazione delle nuove linee produttive a Nusco, alla presenza del Ministro Urso. Questo importante traguardo rafforza la vocazione del Sud Italia come hub di innovazione e qualità nel settore automotive. Un segnale di fiducia e crescita che apre nuove prospettive per il comparto e l’intera economia nazionale, consolidando la posizione dell’Italia nel mercato globale.

Un segnale forte per l'industria nazionale arriva da Nusco, nel cuore dell'Alta Irpinia, dove il Gruppo Sira sigla un altro successo, inaugurando le nuove linee produttive dedicate alle lavorazioni meccaniche di precisione per componenti destinati al settore automotive. Le linee, parte integrante di un'attività industriale già consolidata, rappresentano un ulteriore passo avanti nello sviluppo del comparto manifatturiero nel Sud Italia e nella creazione di nuova occupazione. Il nuovo impianto, realizzato da Sira Automation Industry (SAI), produrrà componenti per cambi automatici destinati ai veicoli Renault, in collaborazione con Magna Powertrain. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Automotive: il Gruppo Sira inaugura le nuove linee produttive alla presenza del Ministro Urso

