Cina | rapporto del think tank Xinhua Institute su esperienza nazionale nella riduzione della poverta’

La Cina si distingue come modello globale nella lotta contro la povertà, grazie a strategie innovative e all’impegno deciso del suo governo. Il recente rapporto del think tank Xinhua Institute svela le pratiche efficaci adottate dal paese, offrendo preziosi spunti per altri a livello mondiale. Scopriamo insieme come la Cina abbia trasformato in realtà il sogno di un futuro migliore per milioni di cittadini, dimostrando che con determinazione e idee brillanti si possono superare anche le sfide più grandi.

Questa foto, scattata il 9 luglio 2025, mostra copie di un rapporto intitolato "Lottare per una vita migliore per il popolo: le innovazioni pratiche e teoriche della Cina nel consolidare ed espandere i risultati dell'alleviamento della poverta'". Lo Xinhua Institute, un think tank nazionale di alto livello dell'Agenzia di stampa Xinhua, ha pubblicato ieri il rapporto sull'esperienza della Cina nella riduzione della poverta'.

