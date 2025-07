Roma parte l’era Gasperini | Dybala guida Pellegrini in attesa

Da domani, Trigoria tornerà a pulsare con l’energia di una nuova era giallorossa. Con Gasperini alla guida, la Roma si prepara a scrivere pagine emozionanti, mentre Dybala e Pellegrini sono pronti a guidare il nostro cammino verso successi e traguardi ambiziosi. La stagione 2025/26 sta per iniziare: l’attesa è finita, il nuovo capitolo è alle porte.

Da domani Trigoria tornerà a essere il centro del mondo giallorosso. Gian Piero Gasperini inizierà ufficialmente la sua avventura alla guida della Roma, dando il via alla prima fase operativa della stagione 202526. L’appuntamento al centro sportivo Fulvio Bernardini segna l’inizio di un nuovo ciclo, carico di aspettative, visioni e interrogativi. E intanto, mentre il mercato è ancora in divenire, saranno Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini i punti fermi dello spogliatoio. Dybala subito in campo, Pellegrini ancora ai box. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’argentino è già rientrato da alcuni giorni e sarà pienamente operativo per le prime sedute di lavoro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it