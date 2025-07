Gyokeres rompe il silenzio | Mi piacerebbe giocare in Premier League Futuro? C’è un aspetto che più degli altri influenzerà la mia scelta

Viktor Gyökeres, brillante attaccante in uscita dallo Sporting Lisbona, ha rotto il silenzio svelando il suo desiderio di misurarsi nella Premier League. Un sogno che potrebbe influenzare le sue prossime mosse e accendere l’interesse dei grandi club inglesi. Con un passato in Inghilterra, Gyökeres si presenta come uno degli uomini più attesi sul mercato estivo. La sua scelta futura sarà sicuramente uno degli argomenti caldi di questa stagione.

Gyokeres rompe il silenzio: «Mi piacerebbe giocare in Premier League». Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante in uscita dallo Sporting Lisbona. In un’intervista esclusiva a L’Équipe, Viktor Gyökeres, attaccante dello Sporting Lisbona, ha aperto una finestra sul suo futuro, rivelando la sua voglia di giocare in Premier League, un campionato che, nonostante un’esperienza passata in Inghilterra, non ha ancora avuto la possibilità di vivere appieno: « Ci ho passato diversi anni senza riuscire a giocare una sola partita. Quindi, ovviamente, è qualcosa che mi piacerebbe fare. Sarebbe una grande rivincita », ha dichiarato il giovane attaccante, riferendosi alla sua esperienza con il Brighton, dove non ha trovato spazio prima di trasferirsi in Portogallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres rompe il silenzio: «Mi piacerebbe giocare in Premier League. Futuro? C’è un aspetto che più degli altri influenzerà la mia scelta»

