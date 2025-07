Inter U23 colpo d’esperienza per la difesa | in arrivo Prestia! Con lui un altro veterano dal Mantova?

L’Inter U23 accelera sul mercato con un colpo di esperienza per rafforzare la difesa: Giuseppe Prestia, ex capitano del Cesena, si unisce alla seconda squadra nerazzurra. Con lui, un altro veterano dal Mantova si prepara a portare leadership e solidità nello spogliatoio. La strategia nerazzurra si fa sempre più chiara: combinare giovani promesse e giocatori esperti per scalare nuove vette. L’arrivo di Prestia segna un passo importante nel progetto di rilancio della formazione under 23.

Le mosse per la seconda squadra nerazzurra. L’ Inter U23 ha ufficialmente dato il via alla sua campagna di rafforzamento con l’ingaggio di Giuseppe Prestia, ex capitano del Cesena. Il difensore centrale di 31 anni, con una lunga esperienza tra i professionisti, ha scelto di non unirsi ai compagni nel ritiro estivo di Acquapartita, ma di firmare oggi un contratto biennale con i nerazzurri. Prestia, che ha guidato il Cesena nell’ultima stagione, porterà alla squadra della Serie C l’esperienza che mancava al reparto difensivo, con l’obiettivo di dare stabilità e sicurezza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, colpo d’esperienza per la difesa: in arrivo Prestia! Con lui un altro veterano dal Mantova?

In questa notizia si parla di: prestia - inter - colpo - esperienza

