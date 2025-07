Sport Illumina Aversa tra i Comuni beneficiari | fondi per nuovo playground

Aversa si prepara a vivere nuovi momenti di aggregazione e benessere grazie a un finanziamento di 200mila euro ottenuto con il progetto “Sport Illumina”. Questa iniziativa, promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani, trasformerà il territorio con un nuovo playground accessibile a tutti, promuovendo sport, inclusione e sana attività fisica. Un passo importante per la comunità aversana verso un futuro più attivo e condiviso.

Un nuovo spazio sportivo accessibile a tutti sorgerà ad Aversa grazie al finanziamento di 200mila euro ottenuto nell'ambito del bando nazionale "Sport Illumina", promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport e attuato da Sport e Salute S.p.A.

