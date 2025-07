Calhanoglu Inter CorSera trattativa col Galatasaray solo in stand-by | intanto Chivu aspetta il turco

L’estate si infiamma nel mondo del calcio: mentre il Galatasaray punta su Osimhen, la trattativa con l’Inter per Calhanoglu resta in stand-by. La scena si muove tra attese e strategie, con Chivu che aspetta il turco, protagonista di un mercato ancora tutto da scrivere. Quale evoluzione riserverà questo intrigante intreccio? Resta sintonizzato per scoprire come si evolveranno le trattative più calde della stagione.

. Lo scenario per questa estate. Il mercato del Galatasaray continua a far parlare di sé, con il club turco che ha deciso di concentrarsi sulla trattativa con il Napoli per l’acquisto di Victor Osimhen, attaccante nigeriano. Questo sviluppo ha rimandato, almeno temporaneamente, la discussione col mercato Inter per l’acquisto di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’affare che riguarda il regista turco è in stand-by, in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda Osimhen. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter (CorSera), trattativa col Galatasaray solo in stand-by: intanto Chivu aspetta il turco

